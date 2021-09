Duval-Fleury STÉPHANIE

Hypnothérapeute Maître Praticienne en Hypnose Ericksonienne, certifiée par l'IFHE,

Sophrologue certifiée par l'IFS:



Je reçois sur rdv au cabinet de consultations situé à Bailly (78870) au croisement de Versailles, Saint Germain en Laye, Marly le Roi, Le Chesnay et St Cyr l'Ecole. Accès facile et stationnement assuré !



Je vous accompagne en thérapie brève orientée solution en favorisant l'émergence de vos propres ressources par l' Hypnose, la PNL, le Coaching et la Sophrologie.



Développement personnel : confiance et affirmation de soi, amélioration de la concentration, de la mémoire, préparation aux examens (Bac, Prépa, Concours, Auditions,...), préparation à la naissance et accompagnement PMA, évolution professionnelle, départ en retraite,..



Thérapie: gestion émotionnelle, anxiété, crises d'angoisse, peurs, phobies, dépression, stress, addictions (arrêt du tabac, alcool,...), troubles alimentaires, troubles du comportement, troubles du sommeil, gestion de la douleur, accompagnement maladies et traitements lourds,



Accompagnement des adultes, adolescents et enfants à partir de 8 ans.



Hypnose Ericksonienne et Humaniste, TSA Thérapie Symbolique Avancée, PNL, Coaching et Sophrologie apportent des solutions durables pour changer et retrouver optimisme, santé et joie de vivre.



Mes compétences :

Hypnothérapeute

Coaching

Thérapie brève

Gestion émotionnelle et comportementale.

Applications :

Gestion du stress, anxiété, phobie, insomnie

Gestion de la douleur, accompagnement des maladies graves ou chroniques

Burn-out, épuisement psychique

Addictions

Accompagnement au changement

Sophrologie