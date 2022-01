El Younssi FAOUZI

Je suis indépendant, rigoureux, curieux, autonome, avide de nouveaux challenges, et toujours à la chercher de nouveaux projets expérimentés à temps plein pour améliorer mes compétences et gagner plus d'expérience et de connaissances.





Mes compétences :

- Prospection téléphonique - Compétence dactylographie

- Communication et compétences interpersonnelles

- Apprend rapidement

- Travailleur acharné

- Sur performance et dépassement des objectifs

- Vente en boutique conseil clients.

- Utilisation des CRM



Formation universitaire :

DUT en gestion d'entreprise STUDI 2021-2022

GRADUATE Responsable petite et moyenne structure

Graduate - Chargé de marketing digital



- Objectifs : Acquérir des notions de base en management et en gestion des entreprises-Graduate

- Décliner une stratégie marketing digital

- Optimiser son référencement nature

- Utiliser Facebook pour promouvoir une entreprise



Autre : formation autonome :

Udemy, coursera, Mentor show,

Lecture de livre comme "Antifragile: Les bienfaits du désordre de Nassim Nicholas Taleb", "Miracle Morning de Hal Elrod", "Le quadrant du cashflow de Robert T. Kiyosaki", "réfléchissez et devenez riche de Napoléon hill", "Les lois de la nature humaine de Robert Greene"," L'Alchimiste de Paulo Coelho"



Formation lycéenne

Niveaux BEP électricité 1996

- Stage chez Hakim électricien

Niveaux BEP vente action marchande 2004

-Stage à Brice st Jean de la ruelle

Formation accélère en 6 mois





Lors de mes diverses et riches expériences, j'ai appris à m'adapte face aux autres, à être convaincant devant le client. Je suis constamment à l'écoute, rigoureux.

Mais ce que j'aime le plus ce sont mes relations avec les autres, je suis diplomate

Ce qui me permet de jouir de réelles capacités d'adaptation dans mes rapports aux autres et j'aide à prendre les bonnes décisions. Mes besoins relationnels me caractérisent par un désir de proximité affective avec le groupe. En clair, il est important pour moi d'entrer souvent en contact avec les autres afin de développer des relations véritablement authentiques. Je suis, il me semble doté d'une réelle ouverture d'esprit. Non seulement j'ai tendance à impliquer facilement les personnes avec lesquelles je travaille lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, mais je suis aussi capable de prendre en compte les points de vue différents du mien dans le but d'enrichir ma réflexion. Les qualités dont je fais preuve : ouverture, réceptivité, habileté à accueillir la différence, etc. D'un point de vue émotionnel, je suis quelqu'un de résolument positif. Je sais capter ce qu'il y a de bon dans la vie et posez un regard enthousiaste sur le monde qui m'entoure. Pour autant, je sais conserver mon 'sang-froid