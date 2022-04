Elen ROUSSEAU (FRANÇOIS)

Après des études de Gestion et RH et plusieurs missions de recrutement, gestion des organisation puis généralistes RH, je gère actuellement les Ressources Humaines et les recrutements de la Direction Financière, Audit/Contrôle Interne et de la Direction des achats de Bouygues Telecom.



Rdv sur notre fil twitter https://twitter.com/RHBytel et prolongez l’échange avec nos expert(e)s sur Digitalk: http://digitalk.bouyguestelecom.fr/



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Organisation

Formation

Recrutement