Eléonore VOILLOT-BRUNEL

Ayant validé une licence RH option droit social et prévoyance et un certificat de compétence "Conseiller juridique appliqué à l'entreprise" (bac+4) au CNAM, j'ai occupé un emploi de CDD de chargée de gestion RH - coordinateur CHSCT pour le groupe La Poste, direction Courrier, pour le département 92. J'ai exercé le métier d'assistante Ressources Humaines chez Nexity Lamy et Orkyn, filiale d'Air Liquide.

Je recherche actuellement un poste d'Assistante RH.



Mes compétences :

Droit social et Administration du Personnel

Droit du travail individuel

Droit du travail collectif