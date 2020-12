Elodie SÉVÊQUE

COMPETENCES:



Relation client : information et conseil, bon niveau en anglais et espagnol, adaptation à différents publics (scolaires, familles, public handicapé, tourisme d'affaires)



Vente / commercial: réalisation de propositions commerciales, suivi de dossiers (devis, options, relances, encaissements, facturation), force de proposition pour élaborer des propositions commerciales, fidélisation clients, suivi des démarches qualités de l'entreprise



Marque Qualité Tourisme: mise en place et suivi des différentes étapes pour la candidature d'un site touristique à l'obtention de la marque qualité tourisme en lien avec les différents services de la structure et en lien avec l'agence départementale du tourisme



Marketing: étude des besoins du client, création d'une offre adaptée, suivi et évaluation des actions



Communication: élaboration de supports de communication



QUALITES : polyvalence, adaptabilité, organisation, réactivité, persévérance, diplomatie



