Elsa GROSSO

5 ans d'expériences en pilotage et gestion de projet de management alliant compétences métier et SI.



Connaissances sectorielles : Secteur de la Santé, l'Assurance et de la Banque

-Etudes des processus Métier Assurance santé : gestion du RO/RC

-Etude des processus Métier Bancaire : crédit

-Supports de formation RO/RC (principes et système d'information)



Compétences :

-Pilotage, coordination et gestion de projet

-Cadrage de projet

-Analyse des besoins métiers

-Suivi des différentes phases d'un projet SI (besoins, conception, recette)

-Rédaction d'offre et de réponses aux appels d'offre

-Veille concurrentielle et études de marché



Types de mission :

-Projet de transmformation SI et organisationnel : mutualisation des SI et revue des processus

-Schéma Directeur

-Audit organisationnel et SI

-Mise en place d'un SI décisionnel

-Rédaction de propositions commerciales.

-Veille concurrentielle et étude de marché



Mes compétences :

Rigoureuse

Sens du relationnel

Esprit d'équipe

Gestion De Projet

Pilotage et Coordination