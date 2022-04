Elsa LESAULNIER

Ingénieur Qualité qualifié avec plus de dix années d’expérience dans le domaine aéronautique . Compétences en management de système qualité, relations client et fournisseur ainsi qu’en outils d’amélioration continue.

Opérationnelle et autonome dotée d’un très bon relationnel ainsi qu’une capacité d’adaptation et volonté d’apprendre.

Je souhaite apporter mes compétences à l’entreprise dans un environnement exigeant dans le but d’un développement mutuel.



Mes compétences :

ISO9001

Aéronautique

Traitement thermique

Aluminium

Plasturgie

Qualité

Amélioration continue

EN9100