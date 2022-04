Elsa LHERITEAU

Biologiste de formation, j'ai suivi un parcours classique qui m'a mené de la thèse de sciences au post-doctorat à l'étranger (Université de Londres). Durant mes années de recherche académique, je me suis spécialisée dans le développement des médicaments de biothérapie et plus particulièrement dans les vecteurs viraux pour la thérapie génique (2005-2014).



En septembre 2015, j'ai intégré la société Xenothera comme chef de projet. Je travaille aujourd'hui au développement pharmaceutique de molécules innovantes dans le domaine des traitements immunologiques.



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Biologie cellulaire

Recherche scientifique

Rédaction scientifique

Biotechnologies

Communication scientifique

Veille scientifique

Enseignement universitaire

Conduite de projet

Gestion de la qualité