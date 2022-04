Elsa LOMBARD

Un fil conducteur, une passion dans mon itinéraire tant personnel que professionnel : l'écoute, l'échange, les relations humaines.



Psychologue du Travail, Consultante Coach Certifiée "Coach & Team".



Mon parcours en cabinet de Conseil en Ressources Humaines m'a permis d'acquérir une expérience terrain et depuis près de 12 ans une expertise en accompagnement individuel : bilan de carrières, outplacement. Je me suis également formée aux outils et Tests : MBTI, SOSIE, PNL, ....



Riche de cette expérience, j’ai décidé de créer ma propre activité fin 2014 avec la volonté d’accompagner les hommes et les organisations dans la conduite du changement.



En effet, dans un environnement professionnel en perpétuelle transformation, j’aide les entreprises et leurs collaborateurs pendant toute les phases décisives : recrutement, changement, transition…



Spécialisée dans le conseil en évolution professionnelle et l’accompagnement du changement, je propose différents types d’activités : Bilan, Coaching individuel Outplacement, Evaluation et aide au recrutement





Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Diagnostic RH

Formation

Coaching

Conseil