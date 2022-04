Elsa NADAL

Chef de projets en traduction - Trilingue Français-Anglais-Espagnol



De quelques mots à plusieurs centaines de milliers, à court comme à long terme, pour des comptes à l’international (clients basés en Irlande, en Suède, en Espagne et en Allemagne).

Planification complète des projets, de la réception à la livraison.

Qualification, sélection et coordination des traducteurs et des relecteurs.

Mise en place de processus d’assurance qualité et de rentabilité.

Suivi de la facturation.

Encadrement d’équipes de 1 à 5 personnes, en interne et en externe.



Mes compétences :

Traductrice

Chef de projets

Chef de projets en traduction