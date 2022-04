Emmanuel ORLANDO

Dassault Systèmes est un acteur majeur sur le marché du logiciel et leader de la 3D Expérience et du PLM.



Evolution professionnelle:

1. Adjoint RSSI [2009]

2. Chef de projet ‘Corporate Security’ [2006-2008]

3. Adjoint RSSI [2005]

4. Ingénieur Système et Sécurité [1998-2004]



Certifications:

• CISSP [Paris, 2009]

• "TippingPoint Security Expert" [Austin(Tx), 2008]

• DESS Ingénierie Marine et Télécom [Toulon, 1998]



Langues:

Français, anglais professionnel, notion d'Allemand



Expérience professionnelle:

• Gestion de la Sécurité : Gestion des Risques; animation de la cellule de Sécurité à travers le groupe; Politique de Sécurité et procédures; audits de sites; indicateurs de la SSI; sensibilisation des utilisateurs; chef de projet SSI; tests de pénétration.



• Méthodes et standards : Mehari, ITIL, ISO 2700x, OWASP



• Sécurité réseau : Firewall, IPS, VPN, proxy, sécurité SMTP



• Sécurité des postes et mobilité : Protection contre les malware, pare-feu, HIPS, correctifs de sécurité; Chiffrement



• Sécurité des systèmes: Hardening guide, scanner de vulnérabilités, Active Directory, messagerie, serveurs Web, authentification forte



• Sécurité des opérations : Stockage, procédures de sauvegarde, clusters, monitoring



• Tags: Web 2.0, Communautés, Software as a Service, Coud,



