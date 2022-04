Emmanuel PARPAITE

Je suis sociable, curieux, cultivé et épicurien. J'aime aider les gens à résoudre les problèmes, trouver des consensus et proposer des idées.

Polyvalent, serviable et communicatif, je me pose depuis plusieurs années, personnellement (achat immobilier) et professionnellement : après plusieurs années dans le Tourisme, je me suis reconverti en 2007 dans la Relation-Clients pour les marchandises (grossistes dans l'optique, le textile et divers matériels professionnels).

Je travaille de préférence en appels et mails entrants B2B en Français, Néerlandais et Anglais. J'ai appréhendé la VPC / VAD, l'Administration Des Ventres, le SAV / Qualité, les devis et appels d'offres, la prise de commandes, les programmes de fidélité et même le marketing ou la facturation.

Ancien animateur sur Radio-Campus (1996-2006), je suis régulièrement vendeur bénévole chez Artisans du Monde (2010-2014).

Désormais en CDI chez GLASDON, je reste disponible aux entreprises, collectivités territoriales ou associations désirant acheter du mobilier urbain (nous commercialisons des poubelles, bancs, bornes, etc.).



Mes compétences :

Prise de commandes

VAD

Facturation

SAV

ADV

Planning d'équipe

Tourisme

Accueil physique et téléphonique

Service clientèle

Service Clients / support à la vente

Service Client et qualité de service

Relation clients

Chargé de clientèle

Service clients

Service client technique

Service Consommateur