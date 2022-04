Emmanuel PEREZ

Après 20 ans sous les drapeaux, l'appel d'une carrière civile se fait sentir.

En reconversion professionnelle, je propose de mettre tous mes "Savoir être et savoir faire" pour de nouveaux challenges.

Mes domaines:

- Electronique

- Electrotechnique

- Informatique

- Planification

- Coordination

me confèrent l’appellation de couteau suisse.

Désireux de mettre à profit tout cela et intégrer une équipe, n'hésitez pas à me contacter pour en parler plus longuement....



Mes compétences :

Informatique

Electronique

Relationnel

Maintenance informatique

Planification

Maintenance industrielle

Mécanique (petite)

Coordination de projets

Coordination technique

Coordination de travaux

Câblage

Électricité industrielle

Mobilité internationale

C++

HTML

Interactive Development Environment

Java