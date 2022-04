Emmanuel PETIT

J'aime apprendre et relever de nouveaux défis grace à mon esprit objectif, créatif et ma volonté de réussir ,

mon parcours en témoigne.



- Conduire le changement avec dynamisme et créativité.

- Piloter les projets et garantir leur compétitivité.

- Supporter les orientations stratégiques par une analyse approfondie et réfléchie.

- S'adapter aux interlocuteurs et évoluer au sein d'une organisation