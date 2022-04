Emmanuel PODVIN est ingénieur en informatique.



Son métier est de créer, organiser, piloter, développer et gérer toute activité liée aux logiciels.



Il a exercé pour le compte de clients variés en France et à l’étranger dans les secteurs de l’industrie (Automobile, Aéronautique, Défense), du tertiaire (Banque, Etablissements de Crédit) et public (La Poste, Education nationale...).



En tant que directeur technique, il a créé et développé de nombreuses activités de services ou de produits logiciels, particulièrement dans le domaine de la visualisation 2D/3D et de la simulation.



Il acquiert son expérience de management d'entreprise en prenant la direction d'un éditeur de logiciels de 30 personnes, spécialisé dans le traitement automatique de documents, qu'il redresse en deux ans.



En 2004, il lance sa société dans la réalisation de sites internet collaboratifs :

INTERSEL (Array ).



Mes compétences :

Automobile

CAO

Entrepreneur

Extranet

Informatique

Internet

Intranet

PME

Simulation