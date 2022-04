Emmanuel SICOT

Fort de mes expériences acquises au sein du Groupe AXA et du Groupe France Quick sur des fonctions généralistes RH (recrutement, accompagnement de proximité des collaborateurs, revues de personnel, GPEC, application des accords d'entreprise, sujets transverses RH), j'interviens actuellement au sein d' UNIRH 75-93 sur des sujets tels que l'insertion professionnelle/ la mobilité professionnelle/ la diversité et le handicap.



Investi, pragmatique, force de proposition et mobilisé pour mettre en adéquation les Hommes et les entreprises, je reste à votre disposition.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

GPEC

Agroalimentaire

Management

Restauration

Droit social

Assurance

Gestion de la relation client