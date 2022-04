Emmanuel TOUSSAINT

Les drones sont un excellent vecteur pour effectuer des missions de surveillances et de protections des biens et des personnes, des sites stratégiques et industriels complexes. Leurs capacités opérationnelles immédiates et leurs prises de hauteur apportent aux forces de sécurité un moyen de projection rapide pour identifier et traiter toutes menaces potentielles particulièrement dans les environnements difficiles et dangereux. Outils des agents de sécurité, il est un excellent complément des moyens traditionnels de protections des sites, et une véritable expertise supplémentaire pour ces agents de terrain.



Formation des agents pilotes de drones



• Auditer un site et définir le plan de sécurisation du site par des drones

• Concevoir et déployer les moyens de sécurisation du site par des drones

• Réaliser des missions de rondes et de d’interventions avec des drones

• Préparation et réalisation des vols en automatique et en manuel

• Gérer la sécurité des personnes et des biens

• Connaitre les réglementations et les matériels (ATEX)





Mes compétences :

Gouvernance IT

Gouvernance des SI

Stratégie IT

Cloud computing

CRM

Transformation des organisations

ERP

IT Management

BPM

Business Management

Opérateur de Drones (UAV)

Télépilote