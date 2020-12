Emmanuelle CLAVILIER

Expérimentée en management des approvisionnements à linternational dans les secteurs de la distribution et dans la production industrielle et commerciale, mon travail est orienté vers la satisfaction des besoins clients au meilleur coût pour l'entreprise. Je suis reconnue pour mon implication et mon esprit d'équipe, mes capacités d'analyse et de synthèse. J'aime trouver des solutions aux problématiques du quotidien et voir les résultats obtenus. J'ai obtenu en 2019 un Master en Supply Chain Management à Kedge BS.