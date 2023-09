Après une dizaine d'années en entreprise, je me suis orientée vers les métiers de la formation et de l'accompagnement des trajectoires personnelles et professionnelles.



Je me suis installée en tant que consultante indépendante depuis Janvier 2004.



En juin 2012, J'ai créé avec Manuela Zimmermann, coach, le cabinet Alter ego-Accompagnement personnel et professionnel



Mes compétences :

Communication interpersonnelle

Bilans de compétences

Analyse transactionnelle