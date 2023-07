Emmanuelle LAFFLY

Docteur-Ingénieur de formation, j’ai réalisé en 2012 une formation aux métiers de la recherche clinique afin d’élargir le champ de mes compétences. De septembre 2012 à mars 2013, j’ai exercé les fonctions d’attachée de recherche clinique à l’Institut Pasteur au Pôle Intégré de Recherche Clinique.

Je suis dynamique et autonome et je m'adapte rapidement à mon environnement.

Depuis avril, je me suis installée comme auto-entrepreneur et réalise des missions en opérations cliniques et rédaction médicale . Je mets à profit mon expérience acquise à l'Institut Pasteur et développe de nouveaux savoir-faires, notamment dans le domaine des Dispositifs Médicaux.

Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de pouvoir en discuter avec vous.



Mes compétences :

Démarches reglementaires

Gestion de projets

Gestion documentaire

Monitoring

Maîtrise des BPC-ICH E6

ICH E3

Autonomie

Dispositifs médicaux

Meddev 2.7.1