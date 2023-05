Emmanuelle LE COZ

Actuellement, je travaille pour France Innovation Scientifique & Transfert (FIST SA), filiale du CNRS et d'OSEO INNOVATION, société de transfert et de commercialisation de technologies innovantes.



Depuis 1992, FIST SA est un acteur majeur de la valorisation de la propriété industrielle en Europe. Sa mission consiste à guider nos clients, dans leur stratégie et leurs opérations de transfert de technologies et de commercialisation de droits d'exploitation de Propriété Industrielle.



Mes principales responsabilités couvrent :

• l'assistance stratégique dans le développement et le management de la Propriété Industrielle

• l'identification de potentiels licenciés et la négociation de contrats subséquente





Mes compétences :

Licensing

Négociation

Brevets