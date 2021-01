Emmanuelle PERALS

Passionnée par l’univers des industries et ses problématiques, j’aime élaborer des outils pédagogiques issus de sujets complexes (R&D, brevets, innovations, process….), défendre la réputation économique, écologique et sociale d’une industrie, contribuer à modifier les comportements en matière d’environnement, de santé, sécurité et de risques psycho-sociaux en général, et fédérer les acteurs professionnels autour des valeurs de l’entreprise





Rédaction

Articles Web, presse, institutionnel, rewriting, vulgariser des sujets techniques, organiser la production rédactionnelle



Edition et chaîne graphique

Planifier et organiser la production et les budgets d’outils de communication opérationnelle ou institutionnelle



Conseil

Elaborer les stratégies de communication et les outils ad hoc, élaborer des budgets média et hors média, organiser des campagnes de communication, répondre aux appels d’offre



Evénementiel

Contenus rédactionnels, objets de relations publiques, signalétique



Gestion de contenus Multimédia

Analyse de site Internet et refonte, interviews, enrichissement d’informations, ergonomie de lecture, budgets prestataires



Relations Presse

Informer les journalistes, préparer les interviews et les arguments (radio, télévision, presse), entretenir un réseau de journalistes, identifier et renforcer des cibles presse. Q and A, communiqués de presse, dossiers de presse, revues de presse





Coordonnées téléphoniques : 06 63 14 94 26



Mes compétences :

Communication externe

Stratégie de communication

Développement durable

Relations Presse

Community management

Pilotage d'agences

Jalios

Drupal

Rédaction