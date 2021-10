Eric AWONO

Directeur de la société expertise et réseaux câblés.

à la tête de cette entreprise depuis sa création (octobre 2008).



nous intervenons sur les créations de réseaux Numericable en offrant trois services clés pour cet opérateur (télé, téléphone, internet haut débit).

par ailleurs, nous proposons aux particuliers des poses d'allarmes, video surveillance, et rénovation électriques.

Notre zone d'intervention, pour le moment se limite au nord pas de calais.



Nos compétences:

nous sommes a même de concevoir et réaliser un réseau de distribution TNT, réseau en fibre optique, et réseau complet informatique et téléphonie en nous basant sur les technologies de pointe actuelles, pour des particuliers, ou des entreprises.



