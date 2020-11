Eric MARIN

Après un parcours professionnel en cabinet comptable pendant 7 années, au cours desquelles j'ai poursuivi en parallèle ma formation d'expert-comptable, mon parcours professionnel sest ensuite tourné vers lentreprise. J'ai eu l'opportunité d'organiser et gérer une équipe comptable (de 2 au départ, jusquà 14 collaborateurs) dès juin 2003, lors de mon entrée en poste en qualité de Directeur Comptable, Responsable des systèmes dinformation comptable du Groupe PROUDREED, la plus grande foncière privée en France (Immobilier d'Entreprise ; LBO, Titrisation 2005), et ce jusquen décembre 2008.



La forte croissance du groupe m'a permis d'avoir très rapidement un champs d'action large en matière de :



- organisation, management, gestion RH, chef de service,

- présentation des comptes annuels sociaux, consolidés + annexes

- expertise fiscale (Impôt Société, TVA, TP-CET),

- gestion de projets (SI, ERP, IFRS, Mapping P&l French - UK, Immobilier par composants...) en qualité de project manager,

- optimisation de l'automatisation des process (Xrt, ERP, Cégid),

- reporting French - UK,

- pratique d'un anglais courant,

- responsabilités transversales : contrôle de gestion, processus budgétaire et forecast, audit acquisition, restructuration d'organisations, mise en place de procédures, optimisation des délais de clôture, suivi des contrôles fiscaux, interlocuteur des CAC, formateur interne.



En 2009 occupé un poste de manager de transition chez FTL (Financière Turenne Lafayette : agro-alimentaire) en qualité de Contrôleur Financier. Cette expérience ma permis dapporter au DG, sous forme de reporting synthétiques, des éléments financiers et fonctionnels daide à la décision stratégique.



En poste depuis 2010 auprès d'une filiale d'un groupe américain, spécialisé dans la vente de matériels de radio-thérapie, auprès duquel j'ai eu la responsabilité de mettre en place et manager un centre de services partagés pour le HQ EMEA en Suisse.

Responsable sur zône EMEA, en charge du reporting financier en US GAAP de 11 entités juridiques (FR, UK, SP, IT, DE, BE, NL, RU, TU, CH, Dubaï) , à la tête d'une équipe de 10 personnes, mes spécialités ont porté sur le management d'équipe, l'amélioration des process, la conformité US-GAAP / local GAAP, le management des taxes (provision, audit, déclaration) ou autres taxes locales, le management des normes Sarbanes Oxley - SOX, des prix de transfert, de la trésorerie.



Mes compétences :

Audit

Business

Business plan

Comptes annuels

Conduite de projets

Consolidation

ERP

IFRS

Intégration

Intégration fiscale

Management

Plan de trésorerie

PREMIANCE

Recrutement

Trésorerie

Valorisation

Conduite de projet

US GAAP

Swiss GAAP

FR GAAP