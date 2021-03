Ingénieur d'Études Informatique et Analyste Fonctionnel sont des postes que j'ai été amené à occuper lors de différentes missions chez des clients grands compte ou PME.

Salarié de SSII pendant plus de dix ans, je décide en 2005 de me mettre à mon compte et de créer ANTICIP Conseil. Je travaille essentiellement sur environnement mini système AS/400, avec le langage de développement ADELIA, dont j'aurais connu les différentes évolutions.

Fort de cette expérience technique et des différentes activités fonctionnelles étudiées (RH, Assurance vie, Pharmaceutique, Transport, Logistique...), je me tourne vers des missions d'analyste fonctionnel et/ou de chef de projet.

Très impliqué dans la vie associative, notamment sportif, et dans certains réseaux sociaux, j'aime le contact avec mes pairs. A l'écoute et volontaire, j'aime organiser, diriger, prendre des initiatives, et créer.



A vous rencontrer,

Bien amicalement,

Eric MARTINEZ



