Erwan F.p. ROGER

De formation littéraire et artistique, j'ai acquis de solides bases dans le domaine du Management et des Sciences Economiques et Sociales. Grâce a ma spécialisation en Communication Institutionnelle, j'ai accédé aux métiers de l'entreprise pour constituer une expérience riche et diversifiée.

Au cours de 10 années dans des entreprises de production et services en B2B, j'ai occupé différents postes touchant à la promotion de l'activité : de la communication institutionnelle aux ventes, en passant par le Marketing et le Business Development.

J'y ai connu la position de vendeur et celle d'acheteur. J'ai aussi acquis davantage de competences dans le Management et l'evolution en environnement multi-culturel.

Les secteurs d'activités sur lesquels j'ai le plus évolué sont : les services en Marketing (Publicite, Evenementiel, Publishing etc) et les services en Ressources Humaines - Mobilité (Immobilier d'entreprise et résidentiel, Relocation, Déménagement international).



Mes compétences :

Communication

Marketing

Microsoft Office

Publicité

Suivi commercial et administratif

Vente

Business development