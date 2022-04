Erwann JOORIS

Etudiant en dernière année de l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Toulouse (ENSAT), mon diplôme combine une formation agronomique de base, me permettant d'avoir une vision transversale des problématiques agronomiques, avec une année de spécialisation en Agromanagement me permettant d'appréhender des problématiques plus managériales telles que la gestion de projet, la stratégie ou le marketing.