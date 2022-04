Erwann LE PARC

Après l'obtention d'un diplôme d'achat en produit agroalimentaire à l'Ecole Française de Gestion Commerciale de MARSEILLE, j'ai démarré ma carrière comme Chef de rayon, puis en tant que Chef de groupe, au sein des Sté Euromarché puis Carrefour. Une opportunité familiale, m'a ensuite permis de prendre la direction d'un point de vente DELIFRANCE en Martinique pendant 2 ans. A l'issue de ces premières années particulièrement riches, l'envie de me spécialiser dans la vente m'a poussé à reprendre mes études. Après plus d'une année de formation et l'obtention d'un certificat de commercial export, j'ai intégré une PME comme chef de secteur dans le secteur Agroalimentaire. Rapidement j'ai pris la responsabilité de l'ensemble de la force vente. A 30 ans, j'ai décidé de m'orienter vers une grande entreprise afin d'y trouver un espace à la mesure de mes ambitions. J'ai intégré le groupe NUTRIXO, pour la Sté Grands Moulins de Paris en 1997, tout d'abord en tant que chef de secteur GMS. Mes résultats m'ont permis de prendre progressivement de nouvelles responsabilités et de mener en parallèle une formation débouchant sur l’obtention d’un certificat de management général à HEC. Riche de ces expériences, j'ai finalement dirigé le service commercial de GMP, pour les marchés de la GMS et de la RHD.

En novembre 2009, j'ai relevé un nouveau challenge en intégrant la Sté BIOFOURNIL en tant que Directeur Commercial.

En parallèle de mon activité en tant que salarié, j'ai créé en 2010 mon entreprise, une boulangerie pâtisserie sandwicherie, dont l'enseigne commerciale est AUTANT DE PAINS. Ce premier point de vente est situé à CHANOS CURSON (26 Drôme). 13 salariés constituent l'équipe actuelle.

Le développement d'AUTANT DE PAINS continue......4 nouveaux points de vente ont vu le jour en 2014....

En janvier 2014, j'ai intégré la Sté PMS (Les Pâtisseries de Mamie Sophie) en tant que Directeur Commercial. J'assure le management de la force commerciale et les négociations Nationales avec les grandes enseignes de Distribution.

Passionné par la négociation et le management commercial, j'ai créé en 2012, une société de conseil, spécialisée dans les marchés de la BVP. Dans ce cadre, j'accompagne le développement de PME sur les marchés de la GMS et de la RHD.





Mes compétences :

GMS

Agroalimentaire

Action commerciale

Négociation

Stratégie commerciale

Management

Direction commerciale