Estelle MANENT

Je suis une personne dynamique et rigoureuse avec une expérience de plus de 7 ans dans un établissement avec des missions de service public.

Au sein de chaque poste que jai occupé, j'ai mis en place des procédures afin de faciliter la prise de poste de mes collaborateurs limitant ainsi les risques juridiques. Je suis à l'écoute des autres, ce qui me permet danalyser des problématiques et d'identifier des indicateurs pour concevoir des outils de gestion permettant une aide à la décision efficace.

Soucieuse de minscrire dans une démarche damélioration continue de mes activités, je dispose dune forte appétence à me former et répondre ainsi aux besoins de la structure dans laquelle jévolue.