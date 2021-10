Etienne DANESI

Ma principale force ? Mon adaptabilité, et mes parcours universitaires et professionnels en sont le reflet.



Après avoir découvert le domaine pharmaceutique, de l'environnement et de l'énergie en tant qu'Assistant Qualité puis avoir tenté des expériences en solitaire dans le domaine informatique (gérant d'un cyber café), le bâtiment (économiste) et la coiffure (gérant de 3 salons de coiffure), je suis depuis plus de 12 ans maintenant dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique chez WELEDA en tant que Coordinateur Qualité Logistique où j'ai en charge la mise en conformité du site par rapport aux référentiels ISO 22716, BPD et BPF, et l'amélioration continue de son système qualité.



Mes compétences :

AMDEC Diagramme de causes

Iso 9001

Iso 17025

Gestion de Projet

ISO 22716

Bonnes Pratiques de Fabrication

Bonnes Pratiques de Distribution