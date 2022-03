Etienne-François EHRESMANN

Mes compétences

février 2022: diplôme de lecteur-correcteur en français:

- maîtrise professionnelle de la typographie, grammaire et orthographe.réécriture

- animations d'atelier d'écriture et de lecture.



2022-2003:: président d'une association HARISSA SAUCE BLANCHE ) à but socioéducatif et culturel pour la promotion d'une écologie à développement durable et urbanistique; bibliothèque associative

cours de français langue étrangère.

2017 permis côtier

1974-2022 navigation de plaisance sur voiliers habitables