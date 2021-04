Etienne WAGNER

Ergonome et neuropsychologue, je suis a la recherche d'un emploi qui me permettrait de faire usage de mes compétences dans un cadre stimulant et enrichissant.



Je suis capable de réaliser une étude ergonomique au sein d'une organisation en prenant en compte un large panel de facteurs de risques de maladies professionnels (biomécaniques, humains, organisationnels, métrologiques, psychosociaux). Je dispose de connaissances théoriques en métrologie, droit des entreprises, physiologie et statistiques. Également titulaire d'un diplôme de psychologie cognitive et neuropsychologie, je dispose de connaissances en sociologie des organisations, en sciences cognitives et en psychodynamique qui enrichissent ma pratique. Cette formation m'a également donné une bonne connaissance du handicap mental.



De formation scientifique, j’accorde une grande importance à la rigueur méthodologique requise pour l'analyse de l'activité. J'apprécie également le travail en groupe et, comme le laisse présager mon orientation professionnelle, je tiens pour important la collaboration pluridisciplinaire. Mon mode d'intervention tend à répondre à l'ensemble des contraintes opérantes en entreprise (productivité, compétitivité, réglementation,...)



Mes compétences :

