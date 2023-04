• Maîtrise des normes ISO 9001 :2008, ISO 14001 :2004, ISO 22000 :2005, ISO 22002-1 (PAS220)

• Maîtrise des référentiels HACCP, IFS et BRC

• Auditeur interne FSSC 22000 et HACCP (Afnor Formation)

• Maîtrise des outils de résolution de problèmes (Ishikawa, Méthode Sora, Pareto)

• Maîtrise des outils d’amélioration continue (5S, AMDEC, PDCA)

• Applications MIR et NIR en industries fromagères



