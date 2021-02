Fabien TRIVERO

Qu'est-ce qui me caractérise ?

Lesprit entrepreneuriale, lexpérience client, le leadership, la technique, léquipe, la pugnacité, la curiosité, le goût du challenge



Cest dailleurs le goût du challenge qui ma conduit dans mon expérience entrepreneuriale culinaire. Riche de cette merveilleuse aventure, jai décidé de renouer avec mes premières amours, les métiers de lingénieur, la production et la performance industrielle.



Une expertise qui s'appuie sur trois piliers :



Le 1er, est technique, ma pluri-compétences, les outils du Lean Manufacturing, le management déquipes, la conduite du changement et lorganisation dactivités autour déquipes pluridisciplinaires



Le 2ème est fonctionnel, de par mon leadership, mon orientation performance et résultats ainsi que ma capacité à mener des projets déquipe stratégiques et transverses



Le 3ème s'appuie sur des valeurs plus personnelles qui sont : lesprit de conquête, lexigence, la confiance, le respect et lengagement (valeur que l'on retrouve dans le sport de haut niveau et le rugby plus particulièrement)



Mes compétences :

Lean management

Organisation industrielle

Gestion de la production

Conduite du changement

Lean supply chain

Management