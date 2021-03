Fabien VIE

Après avoir sillonnée les routes australiennes et d'Asie du Sud-Est, je suis de retour en terre française à la recherche d'opportunités pour développer mon projet professionnel !



Titulaire d'une licence Commerce Marketing Management, et fort de 4 années d'expérience en tant que vendeur conseiller puis responsable dans la grande distribution, j'ai acquis les savoirs êtres et savoirs faire nécessaire pour faire grandir une entreprise. Curieux et flexible, je m'adapte facilement à mon environnement de travail, ainsi qu'a mon équipe.



Les divers jobs que j'ai pu effectué pour financer mon voyage ont aussi renforcé ma capacité d'adaptation et on fait de moi un vrai couteau-suisse !