Fabienne COSSARD

APPROVISIONNEUR 2008 -2017

 France, Europe et grand import.

 Analyse, suivi et gestion du stock afin de garantir le meilleur taux de service.

 Négociations avec les fournisseurs, tarifs, délais, quantités, conditionnements.

 Création et suivi des commandes jusqu’à la livraison.

 Suivi des reliquats, anticipation des ruptures.

 Gestion des transports et mise en place des solutions logistiques.

 Mise en place de solutions d’urgence.



ACHETEUR / APPROVISIONNEUR 1993 – 2005

 Suivi du flux et des besoins, mise en place des commandes.

 Analyse, gestion et optimisation du panel fournisseur.

 Négociation et contractualisation.



ASSISTANTE DE DIRECTION 1988 – 1992

 Comptabilité : étapes préparatoires au bilan. Trésorerie.

 Gestion des payes.

 Suivi des dossiers et démarches administratives.



Mes compétences :

Achats

Approvisionnement et achats

Gestion des achats

Gestion des stocks et approvisionnement

Approvisionnement

Achats internationaux