Fabienne COURTOIS

Diplômée d'une école de commerce, ma première expérience m' a donné le goût de l'innovation et des nouvelles technologies. Puis, à l'ouverture du marché des télécoms, j'ai eu l'opportunité de travailler sur le lancement marketing d'offres pour un opérateur entrant du marché B2B. Ceci m'a naturellement conduit vers le métier de conseil en marketing des offres télécoms, avant d'étendre mon champs d'action à la Relation Client multi-secteurs, aussi bien B2B que B2C, grâce aux opportunités de missions offertes dans le cadre de mon parcours chez Solucom.





J' interviens aujourd'hui dans les domaines suivants (cf expériences citées plus bas) :



1. Conception et mise en oeuvre de Centres de Relation Client

2. Amélioration de la performance opérationnelle des organisations et de l 'outillage Relation Client

3. Accompagnement au lancement de nouvelles activités muticanales et digitales

4. Mesure de la qualité produite et de la qualité perçue (satisfaction clients)