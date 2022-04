Fabienne LE CANN

D.A.F./R.H. SAS MECA-INOX, Robinetterie Industrielle France - Chine - Maroc

Master 2 Gestion des Ressources Humaines

D.E.A. Sciences Economiques, Management Financier



D.A.F./Généraliste R.H. depuis presque 20 ans dans un environnement de PME en croissance, j'ai pu évoluer dans un contexte de développement et de mise à niveau des dispositifs de gestion. En poste dans une entreprise industrielle en déploiement (sites de production en France, Chine et Maroc) , MECA-INOX, j'interviens sur la supervision, l'analyse et la mise en oeuvre:

- d'actions de gestion financière et de points de contrôles

- de moyens humains,matériels, financiers et juridiques du développement.



MES DOMAINES DE COMPETENCES:

- Gestion Financière d'entreprise

- GPEC, Recrutement, Administration du Personnel

- Contrôles et Diagnostics

- Management







Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement individuel

Gestion des compétences

Motivation

Ressources humaines

Stratégie

Stratégie RH

Veille