Fabienne LEROUX

Ce qui me caractérise : un parcours atypique, des spécialisations, compétences et passions pour les secteurs :



- de la gestion des ressources humaines, la formation professionnelle et l'emploi (organismes de formation et entreprises)

- l'accompagnement des entreprises en matière de stratégie et de gestion des ressources humaines

- du coaching professionnel

- de l'hôtellerie restauration



Salariée mais aussi gérante de différentes structures (cabinet conseil et hôtel restaurant), je suis à même de vous accompagner au mieux dans la gestion de votre entreprise et de vos équipes.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Gestion des ressources humaines

Conseil RH

Animation de formations

Formation professionnelle continue

Gestion de la formation

Direction de centre de profits

Management

Audit, Management, Gestion des Ressources Humaines

Direction générale

Gestion budgétaire

Gestion administrative