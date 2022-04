Fabienne ONGARO

Mon offre de services s'articule sur la conception et la mise en oeuvre de projets stratégiques, le management des organisations, des ressources humaines, des moyens techniques, la gestion des risques créatrice de valeur, et la négociation de haut niveau.





Mes compétences :

Gestion des risques créatrice de valeur

Gestion des ressources humaines

Négociations sociales

Management de projets stratégiques et opérationnel