Fabienne OSTERMEYER

Manager stratège et développeur de marques et d'écosystèmes rupturistes.



J'ai un attachement viscéral aux produits que je vends. Je les aime techniques, natures et vrais.

Je participe activement depuis 6 ans à la création et à la structuration d'une nouvelle marque, encore une marque rupturiste sur son temps : Bewell Connect lancée en 2014. une marque qui propose des services et des produits pour mieux gérer sa santé via de la télémédecine. Deux axes BtoB et BtoBtoC.



J'ai notamment activement participé à la création d'une marque à l'époque en rupture avec son environnement: Avène. Mais aussi été moteur dans l'internationalisation d'Oenobiol, première marque de nutrition pour la beauté Française.



Stratège, je suis aussi une développeuse de marchés, plutôt centrée sur le circuit pharmacie, je connais bien aussi tous les autres réseaux de la cosmétique, du luxe et de la nutrition, avec une bonne expérience dans le digital.

J'ai abordé au cours de ma carrière presque tous les marchés, commençant par L'Asie, m'arrêtant sur l'Europe, finissant sur les Amériques, y construisant ou restructurant des filiales.



J'aime travailler en équipe, et suis à l'aise dans les petites comme les grandes structures, tant que mes activités ne perdent pas leur sens entrepreneurial.

Je suis d'un tempérament plutôt gai, et ne sais pas travailler sans bienveillance et convivialité.



Mes compétences :

Santé

Communication

Management

Business development

Gestion de projet

Marketing