Fabienne VIDAL

Après une expérience très intéressante d'un peu plus de 7 mois en tant que Responsable Qualité Sécurité Environnement dans une coopérative de matériel de décoration, au cours de laquelle j'ai pu initier l'ensemble du personnel aux méthodes de travail de la Qualité, mettre en place une procédure et un bilan de non conformités faisant apparaître les points faibles du processus de préparation de commande sur lesquels il faut travailler... J'intègre un poste en tant que responsable de Projet Assurance Qualité au sein d'un groupe Américain fabriquant des prothèses médicales.



Mon expérience : Responsable qualité pendant 5 ans dans l'industrie d'hygiène jetable. J'ai mis en place la démarche HACCP, la certification à la norme anglaise BRC CP et assuré le maintien de la certification Iso 9001.

J'ai également piloté des projets d'amélioration continue afin de réduire les non conformités internes (baisse de 2,7% à 1%).



Je suis dynamique, je m'adapte très facilement ce qui m'aide à m'intégrer et à enregistrer rapidement une grande quantité d'informations. A l'aise sur les aspects administratifs et de management, le coté technique des éléments m’intéresse particulièrement.



Ma formation qualité s'est enrichie à travers mon expérience mais également à travers de nombreuses formations professionnelles.



Mes compétences :

Anglais professionnel

Auditeur Interne

Bon relationnel

dynamique

Ecoute

Green belt

Management

Management qualité

Qualité

Réactive

Relationnel