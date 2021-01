Fabrice AUDEL

Diplômé de l'ISEP en Micro-électronique, je travaille en tant que Responsable Grands Comptes chez FR Bedding, filiale dédiée au e-commerce du groupe ADOVA Group.



ADOVA Group ( ex CAUVAL)- Spécialiste de la fabrication de meubles avec des marques de grande notoriété (Steiner, Tréca, Pirelli, Sleepeezee, Trump Home, Pullman Elite, Simmons, Dunlopillo, Dodo, Diva).

Le Groupe Cauval est né dans les années 1990. Il est aujourd’hui le second groupe industriel européen de literie et s’inscrit dans une démarche de développement à l’international.

A ce jour, le groupe emploie 1500 personnes en France.



Mes compétences :

GSA

Telecom

Vente

Développement commercial

Marketing

Business development

Négociation