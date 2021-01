Fabrice VIALET

Acteur essentiel dans des projets stratégiques, ma vision d'ensemble des enjeux du système d'information s’est affirmée au fil des projets qui m’ont été confiés: il s’agit d’assurer la qualité de service offert aux utilisateurs tout en respectant les engagements pris.



Homme tourné vers l’action, moteur et fédérateur dans mes entreprises, mon spectre d'intervention est assez large car il va de l'assistance à maîtrise d'ouvrage au pilotage d'équipes MOA et MOE, en passant par la conception de solutions applicatives, leur homologation et leur intégration dans un SI.



Le tout fortement teinté de gestion de projet et de sa méthodologie inhérente.



L'aspect rédactionnel, nécessaire à la création de spécifications fonctionnelles, techniques et autres scénarios de tests constitue aussi une facette importante de mon expérience.



Mes compétences :

Oracle

Gestion de projets

Encadrement d'équipe

Quality center

ORGANISATION

CONDUITE DU CHANGEMENT

INFORMATIQUE

URBANISATION

DIRECTION DE PROJET

GESTION DE PROJET

SERVICE CLIENT

CONSEIL

Toad pour Oracle

Édition de logiciels

Supply chain management

Système d'information

Méthodologie de tests

Groupage routier

Planification Opérationnelle

Intégration de logiciels

Support Utilisateur

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Maitrise d'oeuvre