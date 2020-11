Fabrice WANG

Juriste de formation, passionné par les NTIC, j'ai pris le virage Internet en 1999 pour ne plus le lâcher.



Le monde de la mobilité a déferlé à partir de l'année 2000 avec le Nokia "Matrix" 7110 et le WAP.



Depuis je conseille et accompagne en ergonomie, usages, tests et maintenant en qualité d'ingénieur consultant des clients souhaitant une réelle démarche de qualité et de mise en ligne rapide, de leur applications sur les stores (App Store, Google Play, Market place...)



Mes facteurs de succès sont :

• Une expertise reconnue dans le monde de la mobilité tant au niveau professionnel que sur le Net via Twitter et mon blog ;

• Une capacité à s'adapter pour agir en expert technique ;

• Une implication forte pour trouver des solutions et faire aboutir les projets



Mes compétences :

Chef de projets

Tests utilisateurs

Tests unitaires

Internet Mobile

SPIP

WordPress

Applications mobiles

Gestion de projet

Ergonomie

Banc de tests

OTT

Spécifications fonctionnelles

Recette fonctionnelle

Pilotage d'équipe

TV numérique

Reporting