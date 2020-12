Avocate intervenant en droit des affaires, travail et immobilier, disposant d'une expérience plurielle dans ce domaine de par ma formation universitaire (DJCE Université de Montpellier) comme de par la diversité des expériences effectuées au sein de cabinets d'avocats internationaux ,jai souhaité mettre mon entière disponibilité et ce, de manière directe et indépendante, aux entreprises TPE/PME et particulierss afin de leur apporter un service personnalisé et optimal.



Mon expertise recouvre 4 domaines de compétences:

1. Droit commercial / Contentieux des affaires;

2. Droit du travail;

3. Droit des sociétés;

4. Droit immobilier.



https://consultation.avocat.fr/blog/flavie-de-meerleer/presentation.php