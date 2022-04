Florence BRUANDET - DUCOURTIOUX

Consultante RH depuis février 2003 sur des activités de conseil et de gestion de carrière auprès d'un public cadres et non-cadres.



Mes domaines d'intervention:



- Bilan de compétences salariés

- Reclassement individuel et collectif, Accompagnement de salariés fragilisés

- Prospection commerciale

- Recrutement

- Evaluation de potentiel

- Animation collective (ateliers TRE)

- Prestations Pôle Emploi

- Accompagnement V.A.E



Mes compétences :

Animation

Bilan de compétences

Outplacement

Psychologue du travail

RECLASSEMENT

VAE

Recrutement

Accompagnement à l'emploi