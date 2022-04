Florence CLAIR RUDLOFF

Cadre commerciale expérimentée, formatrice et musicienne professionnelle, je suis fondatrice de Music' & Entreprise et la Méthode Florence Clair®.



Cette méthode de formation et d'accompagnement individuel novatrice s'appuie sur la musique pour développer l'écoute et les compétences appliquées à la vente, au management, au développement personnel et à la gestion du stress.

En accompagnement individuel, elle a pour objectif de soutenir et de vous accompagner dans la réalisation de vos projets professionnels et personnels.



J'interviens tant auprès d'organisation professionnelles diverses comme les entreprises, les organismes de formation, les écoles supérieures ou les institutions, qu'auprès de particuliers.



Passionnée pour transmettre et former, ma pédagogie est active et novatrice et mon objectif est que chaque apprenant soit acteur de sa formation et de son développement personnel.



Egalement violoniste d'orchestre et professeur de violon, je participe aux concerts de l'Orchestre et Choeur de l'Unesco, d'Opus 75 et de l'Orchestre synphonique de Clichy. J'ai aussi organisé un concert de musique de chambre avec la récente fondation d'un quatuor à cordes.



Mes compétences :

Vente

Dynamique de groupe

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Négociation

Musique

Développement personnel

Management

Coaching