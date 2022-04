Florence CORNEL

Originaire de Strasbourg, je me suis formée aux sciences de la communication à l’Université de Nice Sophia-Antipolis en intégrant un cursus mêlant techniques rédactionnelles, Histoire de l’Art et PAO. Diplôme en poche, je poursuis mon curcus par un Master en marketing que je décroche en soutenant une thèse sur l’écologie dans l’économie.



C’est en 2005 à la SNCF, à l’aube de l’arrivée du TGV en Alsace, que j'intègre le service de communication. Je rejoins ensuite Hager Group et son service RH pour mettre en place un certain nombre d'actions principalement pour l'interne.



En 2008, c’est avec l’agence Welcome Byzance que je poursuis mes expériences. Cette fois-ci en tant que chef de publicité, je coordonne et fais le lien entre les clients et les créatifs de l’agence.



Et depuis quelques mois…je fais partie l’équipe BKN où je coordonne la régie publicitaire et développe les nouveaux projets autour des titres et sites que nous éditons : POLY, COCO, VISITE DECO, WIKMIX, INFOCULTURE...