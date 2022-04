Florence DAUTREMONT

15 ans d'expérience dans le marketing : marketing opérationnel et stratégique, gestion de gamme, webmarketing, supports d'aide à la vente, communication, réponse aux appels d'offre

- dans de multiples secteurs d’activités : agro-alimentaire, grande distribution, services financiers et accessoires pour smartphones et objets connectés

- de la PME au groupe international

- BtoB et BtoC, produits et services



Mes compétences :

Category management

Communication

Conseil

E-Marketing

Études marketing

Formation

Grande Consommation

Grande distribution

Management

Marketing

Marketing direct

Marketing produit

Merchandising

Panels

Systèmes d'Information

Trade marketing

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Logiciel CRM

Marketing stratégique

Reporting

Webmarketing